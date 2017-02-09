元宵湯圓多吃傷腸胃 宜少量多樣化

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許多民眾會在元宵節吃湯圓，衛福部朴子醫院院長蔡宗龍表示，常有民眾品嚐後，因消化不良、胃脹氣求診，建議元宵吃湯圓少量多樣化，嚐鮮就好，也不要當成正餐或宵夜。

蔡宗龍今天表示，元宵湯圓屬糯米外皮，若有腸胃不適民眾宜淺嚐，且湯圓黏性高，建議切小塊食用或小口咀嚼，勿大口吞食，常有民眾因吃湯圓造成消化不良、胃脹氣，胃酸過多灼熱感、甚至卡到氣管窒息等症狀。

蔡宗龍指出，若有胃部脹氣，餐後可以喝點陳皮與山楂泡熱茶飲用，緩解胃部不適症狀，若還是不舒服，應速就醫。建議元宵節吃湯圓少量多樣化，嚐鮮就好，最好不要當成正餐或宵夜。

衛福部朴子醫院營養師詹舒婷表示，糖尿病患者若要品嚐湯圓，應注意熱量及甜分攝取，建議以水煮烹調、不加糖。

詹舒婷指出，糖尿病患者若要食用包內餡材料的湯圓，1天以2顆為限，當天飯量需減半。煮湯配料建議用白木耳或加入少許龍眼乾、紅棗，枸杞等，增加湯圓香氣。

詹舒婷說，鹹湯圓可以用無油蔬菜湯，湯頭可加蘿蔔、香菇、洋蔥、玉米、大白菜燉煮，如果吃1碗3、4顆湯圓，其實相當於1碗飯的熱量，正餐的飯就要減量，以免熱量攝取過多。1060209

(中央社)