陸媒：廣州多家銀行收緊房貸

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春節長假後，中國大陸廣東省廣州市多家銀行收緊房貸，有銀行經理說，相信與1月新增貸款增速過大且流向住房抵押等有關。

南方都市報今天報導，包括郵儲銀行、興業銀行、廣州農商行等多家銀行將廣州地區的首套房貸優惠利率從8.5折縮減到9折及以上。

工商銀行縮減廣東佛山地區的房貸折扣至8.8折。

對於銀行上調房貸利率的原因，報導引述某大型銀行廣州分行相關負責人說，主因是1月份新增貸款總額較大，增速過快，且主要投向個人消費貸、住房抵押貸款。

因此，他們收到監管要求調整業務導向，接下來貸款將向經營性貸款傾斜。

報導指出，儘管廣、佛兩地仍有不少銀行執行8.5折的優惠利率，但多位受訪的銀行個貸部負責人都說，受中國人民銀行（大陸央行）額度調整等原因影響，房貸利率上調是大概率事件。

報導引述郵儲銀行天河區某支行一位經理說，這次調整是在農曆年前最後2天下發的書面通知，要求行內將廣州地區的首套房貸利率優惠從8.5折收緊至9折。

廣州農商行於去年12月最低執行8.2折，1月上調到8.5折，昨天再上調到9折。

在房市動向一直與廣州緊密相關的佛山地區，也有銀行開始收緊房貸。

報導引述工行佛山平洲支行相關個貸人士說，自2月5日起，工行佛山地區房貸折扣普遍收緊至8.8折。1060209

(中央社)