黑道入國民黨跟陸有關？陸黨媒：綠委腦洞大開

黃偉哲日前曾說，國民黨染黑風波，是由於長期跟大陸打交道所致。（中時資料照／劉宗龍攝）

日前驚傳由於黨主席選舉再幾個月就要舉行，有300多名黑道份子被吸收為國民黨「人頭新黨員」，民進黨立委黃偉哲表示，這是長期和大陸打交道的後遺症；對此，大陸《人民日報》海外版發表了一篇評論，痛批綠委「腦洞大開」。

這篇題為《黑道入黨疑雲，關大陸何事？》的文章，是由《人民日報》海外版特約記者王大可所寫，他在文中強調，國台辦發言人早已表態，不對屬台灣內部事務的國民黨黨魁選舉做評論，「話都不說，哪裡來的介入和滲透？」他並諷刺綠委能有如此的想像力，不寫小說真是太可惜。

另外，王大可還指出，「逢中必反」的民進黨，總會在攻擊國民黨時順便抹黑大陸，他認為這些綠營人士會如此，可歸咎出兩個原因：第一，某些人「獨」性不改，仍有意識形態的頑固性在作祟；第二，綠營目前在台灣有話語權，已習慣霸道地抹黑塗紅，想要以「非我族類、其必自誅」的邏輯一統江湖。

(中時電子報)