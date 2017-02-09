提勒森：美對台有法律承諾與道德使命
美國國務卿提勒森近期回應國會議員書面提問指出，他傾向支持美國的一中政策，台灣人民是美國友人，不該成為交易籌碼，美國對台承諾是法律承諾與道德使命。
提勒森（Rex Tillerson）獲國會同意任命前，除了在聽證會中首度提到美國對台「六項保證」，也在早前以準國務卿身分，在書面回應聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員卡定（Ben Cardin）的書面提問中，首度指出台灣不該成為美中交易籌碼。
卡定問提勒森，是否關切美國總統當選人一中政策可以協商的談話，這會造成台灣成為籌碼的印象，損害美國支持台灣的能力以及對美國利益的保障，亞太區的和平穩定符合美國利益。
提勒森在書面回應中表示，如果獲得國會確認，他傾向支持一中政策，台灣人民是美國的朋友，不該被當成交易籌碼。
提勒森在書面回應中還指出，美國的對台承諾是「法律承諾」和「道德使命」，如獲國會確認，他將致力確保台海的經濟與軍事穩定。1060209
(中央社)
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