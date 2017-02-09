迎美中新時代 川普習近平先通信
白宮今晚說，美國總統川普今天致函中國國家主席習近平，感謝他日前發來的就職賀函。不同於與其他國家元首通電話，川普選擇回信給習近平，展開上任後兩人首次接觸。
一向講求快速反應、又對推特愛不釋手的川普選擇以傳統的書信往來方式，與習近平展開溝通。白宮聲明指出，川普在信中提到，期待與習近平合作，發展讓美中都得利的建設性關係。
不同於過往白宮主人的慣例，川普今年未賀農曆春節，過去，美國總統會在春節期間、為有過春節習俗的亞裔美國人及華文社會盟邦送上賀詞。
而川普今天在信中則說，除要感謝習近平日前給他的祝賀就職信函外，他也祝福中國民眾元宵節快樂，雞年行大運（prosperous Year of the Rooster）。
川普上任後與習近平的第一次接觸，以書信往來的方式表達行禮如儀的互動，根據白宮公布的內容，川普並未像上任前受訪時提到，是否要重新談判美國的「一中政策」。
川普在就職前與台灣的總統蔡英文通電話後，又質疑美國遵守「一中政策」的必要性，讓美國學界及輿論多為接下來「川習時代」的美中關係高度憂慮。
而中國駐美國大使館日前舉辦新春活動，川普的長女伊凡卡．川普帶女兒出席，因此引發不小討論，大陸方面有聲音認為，伊凡卡．川普能為父親在美中關係間扮演潤滑劑的角色。1060209
(中央社)
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