稱不滿律師幫財團辯護 3人當街圍毆遭訴

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替遠雄集團董事長趙藤雄等企業大老闆辯護的知名律師葉建廷，去年6月遭黃姓男子等3人在街上圍毆成傷。台北地檢署今天依殺人未遂罪，將黃嫌等3人起訴。

黃姓主嫌等3人到案後供稱，是因看不慣葉建廷常替財團辯護，為替社會出口氣才出手教訓。1060209

(中央社)