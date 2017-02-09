郝龍斌：人頭黨員是毒藥 傷害形象
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，人頭黨員對國民黨是毒藥，對形象造成非常大的傷害，他主張組成黨員入黨審查委員會，清楚釐清，且主席選舉加入民調，讓人頭黨員衝擊減少。
郝龍斌上午出席大同區黨部新春團拜暨慶生會，會前受訪談到人頭黨員問題時說，是否有包裹入黨或集體入黨，黨中央應清楚釐清，人頭黨員對國民黨非補藥而是毒藥，對國民黨形象造成非常大的傷害，甚至有其他政黨的人入黨，影響選舉，這不是引「清兵入關」是什麼？
郝龍斌主張各候選人推派代表，組成黨員入黨審查委員會，清楚釐清入黨黨員，是認同理念加入或意圖透過人頭黨員影響選舉。
他說，如果主席選舉黨員投票加民調，不只黨主席能得到社會認同，也可以代表國民黨；選舉加入民調，相信是讓人頭黨員衝擊減少，很重要的方法。
外傳黨中央針對國民黨主席選舉進行民調，郝龍斌排名第3；郝龍斌說，選舉才開始，大家一起努力，他有把握爭取到所有黨員認同，最後可以出線。
媒體詢問利用黨資源做民調是否不恰當，郝龍斌表示，選舉過程，各候選人應推派代表組成監督委員會，針對所有候選人以及黨中央所做的事，清楚釐清。選舉公平、公正很重要，若不公平、不公正，將來會造成分裂且社會觀感不佳。
郝龍斌表示，這次選舉，大家都是軍公教代表，沒有人是權貴。選舉很重要是以路線、方向與願景，爭取支持，黨員最關心誰能帶領國民黨爭取2018年、2020年勝選，讓國民黨重返執政。他曾任台北市長，在黨內經多次選舉洗禮，有信心帶領國民黨爭取2018年台北市長勝選。1060209
(中央社)
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