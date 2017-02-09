毒蟲身懷西瓜刀遭誤認要襲警 跪地解釋

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莊姓男子騎機車闖紅燈被高雄市警方攔查時交出1包安毒，員警見他外套鼓鼓疑藏有東西，要求取出過程中發現是西瓜刀，懷疑要襲警，立即壓制逮捕，莊男跪地解釋。

高雄市警察局新興分局今天表示，員警巡邏至新興區南華路時，發現莊男闖紅燈立即攔查，並查出他是毒品治安人口，員警問他「身上還有東西嗎？如果有就交出來」。

莊男一度求情被拒後，從外套口袋交出1小包安非他命，但員警仍發現他外套鼓鼓的，疑另藏有東西，要求取出過程中發現是一把亮晃晃的西瓜刀，喝令快拿出來，並喝斥是不是要攻擊警察。

警方表示，莊男聽到員警喝斥後，一時情急當場跪下解釋是要交出，不是要攻擊警察，隨後支援警力到場將莊男壓制逮捕。

莊男供稱勒戒完後以前吸毒認識的朋友相約，受不了誘惑繼續施用毒品，因聽聞曾發生付錢拿不到毒品被毒販黑吃黑，才會帶西瓜刀防身。

警詢後，全案依毒品危害防制條例及社會秩序維護法送辦，並持續追查是否另涉及其他案件。1060209

(中央社)