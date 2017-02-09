世界咖啡科技高峰會將在薩爾瓦多召開

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薩爾瓦多咖啡業者組織昨天宣布，薩國將主辦下屆世界咖啡科技高峰會議。

主辦單位表示，這項將於今年5月31日至6月2日召開的國際會議，將有來自世界各國的咖啡種植、品種改良、土壤科學、氣候變遷、生產和創新及其他領域的專家與會。

主辦單位預估，將有600至800人出席這項國際盛會。

根據主辦這項活動的薩爾瓦多咖啡業者協會和薩爾瓦多咖啡出口業者協會，咖啡種植的科學研究經常被忽視，即將舉行的將是世界唯一著眼於這個領域的會議。

與會代表也將聚焦於咖啡工業所面臨的困境，致力於調查、研討出創新的解決方案。1060209

(中央社)