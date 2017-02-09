宏都拉斯今年加工出口可望達45億美元

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宏都拉斯加工出口業者協會（AHM）預估，今年宏國加工出口區以紡織、服飾和電子產品為主的出口總金額可望達到45億美元。

AHM在一份初步計畫中指出，目前宏都拉斯加工出口區內的產品紡織品占82%，電子產品和若干名牌汽車零件占18%。去年的出口總金額是41億美元。

美國市場需求的增加是AHM預估宏國加工出口成長的主因，雖然美國新總統川普上任，AHM仍對宏都拉斯對美外銷抱持樂觀。1060209

(中央社)