外交部：釣魚台主權問題 美方始終中立

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）重申釣魚台列嶼適用美日安保條約，外交部今天表示，釣魚台列嶼是中華民國固有領土無可置疑，而美方對釣魚台主權問題則始終持中立立場。

日本媒體報導，日本外相岸田文雄今天上午與美國國務卿提勒森舉行電話會談，提勒森明確表示，釣魚台列嶼適用於美日安全保障條約第5條，美國有義務對日本協防。

外交部發言人王珮玲今天在例行新聞說明會上重申外交部立場，她說，釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，行政管轄隸屬台灣省宜蘭縣頭城鎮大溪里。不論從歷史、地理、地質、使用與國際法而言，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土，無可置疑。

她表示，美國於1972年5月15日結束對琉球的託管治理，然並未將釣魚台列嶼主權轉移予日本；自1971年以來，美國多次重申，將釣魚台列嶼的行政權交予日本並不構成釣魚台主權之移轉。

美方於1971年5月26日曾就此正式照會中華民國表示，此事並未損害中華民國有關主權之主張。美國國會參議院後來附加說明表示，美方對主權問題持中立立場，移交並不影響任何一方的主權主張。

王珮玲說，美方至今維持中立政策，持續重申對釣魚台列嶼的最終主權歸屬不採取立場。

王珮玲指出，針對釣魚台列嶼引發的國際爭端，中華民國政府一向主張並呼籲相關各方依聯合國憲章與國際法，以和平方式解決；對於東海及南海問題，則主張應「擱置爭議，共同開發」。

王珮玲說，台灣將向美方持續溝通說明對釣魚台列嶼主權之立場，並重申願與各方持續對話、維護區域和平穩定的承諾。1060209

(中央社)