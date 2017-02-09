力挺台鐵勞工 林岱樺批台鐵局顢頇至極

台鐵產業工會春節期間發起依法休假，上百人被處分曠職。民主進步黨籍立法委員林岱樺今天批台鐵顢頇至極，呼籲台鐵局撤銷曠職，同時盼勞動部協同交通部積極協助改善班表。

台鐵產業工會今天下午將從交通部遊行總統府，除要求改革工會認為的過勞班表外，另台鐵對春節未依規定出勤的員工寄出曠職單，產業工會認為員工是依法休假，要求撤曠職單。

林岱樺上午與台鐵產業工會理事長王傑、秘書蕭農瑀在立法院舉行記者會。林岱樺說，身為執政黨立委，這次開記者會，是為台鐵員工感到不捨，可以用「石磨心」3個字形容。她質疑台鐵局真的是照顧員工的台鐵局嗎？沒有健康的員工怎麼可能保障旅客安全？

王傑表示，從去年中秋節就提出希望改革班表，喊出依法休假，但與台鐵局開工時協商會議，並提出「兩輪一例」班表，台鐵局卻質疑班表不合理，產業工會才退出會議，後續透過活動喚起政府注意，希望台鐵局改革。

王傑說，台鐵局一直沒有回應，才又發起春節依法休假，交通部、台鐵局聲稱有協商，「都是騙人的，完全都沒有」。春節前一個月就告知依法休假行動，一星期前也送會員連署書，請台鐵局排班因應，但休假後卻以曠職懲處，「我們訴求不是不合理，要改革過勞班表」。

林岱樺說，台鐵局錯誤懲處讓交通部背書，台鐵局罔顧基層勞工權益做出曠職懲處，這叫長期跟勞工站在一塊的民進黨情何以堪？這就是台鐵局怠忽職守、強烈瀆職。

另外，林岱樺原訂在民進黨團會議室舉行記者會，卻臨時更改地點。媒體詢問，是否因為跟行政院立場不同？她說，換地點是很正常的，產業工會訴求的正當性，也跟黨的核心價值百分百吻合；重點是排班問題，交通部為什麼沒負起督導之責？只一面聽信台鐵局說做不到，「台鐵局真的是顢頇至極」。1060209

(中央社)