2017台灣燈會 環境劇場9日晚總彩排

2017台灣燈會將自11日起在雲林登場，為了傳達敬天愛地、守護幸福的故事，燈會環境劇場每晚將演出3場「看雲去」，今晚將進行總彩排。

雲林縣政府表示，環境劇場結合大面積天然草皮與山坡地景，由國內專業製作團隊量身打造環境音樂劇場，將以震撼的舞台燈光效果與動人歌舞，讓民眾有全新的視覺饗宴。

縣府指出，「看雲去」是由新銳編舞家李國治執導，國立台灣戲曲學院民俗技藝學系師生及專業舞者共25人演出，節目長度約18分鐘，燈會期間每晚演出3場。

縣府表示，「看雲去」的劇情是從雲林農業發展脈絡中取材，描述從傳統農業走向現代工業所面臨的挑戰，最後在眾人齊心協力下復育大地，藉此傳達友善大地及永續和諧的理念。

這齣音樂劇的故事情節與人物設計，大量運用雲林在地特色，例如「奇雞一家」象徵雲林正港土雞，此外還有雲林「快樂豬」及藍鵲、八色鳥、朱鸝及土豆鳥等雲林常見鳥類來呼應園區的自然生態。

縣府指出，環境劇場舞台布景「雲爺爺」，是由花燈結合機械動態及LED打造而成，可藉由眼睛及鬍子的變化來展現不同的情緒，旁邊的四朵雲還能開合移動。

至於真人飾演的「雲爺爺」則站立在離地至少3層樓高的裝置上進行表演；為了增加觀眾的驚喜感與戲劇張力，場景中還隱藏桔梗花、樹苗等大型彩繪充氣道具，配合劇情瞬間出現，絕對讓觀眾驚喜連連。1060209

(中央社)