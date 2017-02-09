2017台灣燈會 環境劇場9日晚總彩排
2017台灣燈會將自11日起在雲林登場，為了傳達敬天愛地、守護幸福的故事，燈會環境劇場每晚將演出3場「看雲去」，今晚將進行總彩排。
雲林縣政府表示，環境劇場結合大面積天然草皮與山坡地景，由國內專業製作團隊量身打造環境音樂劇場，將以震撼的舞台燈光效果與動人歌舞，讓民眾有全新的視覺饗宴。
縣府指出，「看雲去」是由新銳編舞家李國治執導，國立台灣戲曲學院民俗技藝學系師生及專業舞者共25人演出，節目長度約18分鐘，燈會期間每晚演出3場。
縣府表示，「看雲去」的劇情是從雲林農業發展脈絡中取材，描述從傳統農業走向現代工業所面臨的挑戰，最後在眾人齊心協力下復育大地，藉此傳達友善大地及永續和諧的理念。
這齣音樂劇的故事情節與人物設計，大量運用雲林在地特色，例如「奇雞一家」象徵雲林正港土雞，此外還有雲林「快樂豬」及藍鵲、八色鳥、朱鸝及土豆鳥等雲林常見鳥類來呼應園區的自然生態。
縣府指出，環境劇場舞台布景「雲爺爺」，是由花燈結合機械動態及LED打造而成，可藉由眼睛及鬍子的變化來展現不同的情緒，旁邊的四朵雲還能開合移動。
至於真人飾演的「雲爺爺」則站立在離地至少3層樓高的裝置上進行表演；為了增加觀眾的驚喜感與戲劇張力，場景中還隱藏桔梗花、樹苗等大型彩繪充氣道具，配合劇情瞬間出現，絕對讓觀眾驚喜連連。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。