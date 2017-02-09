司改會議20日展開 民團籲議題要有效對話

民間司法改革基金會執行長高榮志今天說，司法改革國是會議即將在20日開始第二階段分組會議，呼籲司改國是會議能夠達成議題有效對話、決議具體落實、以及讓委員發揮價值。

國安會諮詢委員林(峰)正2日時曾說，司法改革國是會議的籌備，經2個月廣泛意見徵集，收到近千筆司法改革建言，彙整為20大類議題；第二階段的「分組會議」將自2月20日起展開。民間司法改革基金會今天在立法院召開記者會，呼籲司改國是會議能夠達成議題有效對話、決議具體落實、以及讓委員發揮價值。

司改會專職律師黃盈嘉表示，司改國是會議第二階段邀請了75位出席人，分成人權、信賴、效率、友善、安全等5組，在這分組會議既然邀請如此多人討論，建議在分組時要尊重其專長與意願來分組；且在討論時，法律人代表也應尊重非法律人代表的意見，協助非法律人代表適時參與議題的討論。

高榮志則表示，他們有提出14大議題，也是他們所關注的14項議題，包括提升司法效率、人民參與審判、司法白話文等議題，會就本身提出的14大議題，持續關切國是會議的進行發表建議，若有重大的議題被漏掉，他們會適當的出來提醒、監督與批評。

高榮志說，司改國是會議要實質、有效且成功，需要與會代表的耐心與智慧，社會也要給予代表們討論的空間，並於會議期間持續關注。全民的關注與參與，才是司法改革成功的不二法門。1060209

(中央社)