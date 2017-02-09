兒童心律不整有解 台大引進零輻射治療
梁姓學生自小學起就有心律不整問題，運動常感到喘不過氣，每分鐘心跳甚至超過200下；台大醫院透過無輻射電燒治療，讓梁姓學生從此擺脫心律不整不適。
16歲梁姓學生自小學起就有心律不整問題，國中幾乎每次運動，心臟就會猛跳慢不下來，常感到喘不過氣，每分鐘心跳甚至超過200下，藥物也無法控制，短短3年緊急送急診超過10次。
收治患者的台大醫院小兒部主治醫師邱舜南今天表示，心律不整就像是心臟上多了一條「不正常的電線」導致短路而猛跳不已，引發胸悶、胸痛，可能一發作就昏厥甚至猝死。
邱舜南說，兒童心律不整發生率約1/1000到1/2000，每年約有200名新生兒有此問題，目前原因不明，以1歲以下、6歲以上發作最多，過去常以心導管電燒治療，但因孩子心臟小，電燒容易波及到心臟正常傳導系統，而且得以輻射透視定位導管與心臟位置，平均得暴露在輻射下約30分鐘，恐有傷害器官、DNA風險。
台大醫院去年12月接受寶佳公益慈善基金會捐贈「無輻射線－心導管3D立體定位系統」，至今已治療8名心律不整患者，創下國內先例，可將輻射暴露時間降低到約3秒，基金會的捐助下，未來10年內所有15歲以下患者都可免費接受治療。1060209
(中央社)
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