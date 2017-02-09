娜姐領養雙胞胎 被酸沽名釣譽學裘莉
流行天后瑪丹娜今天在IG透露已成功領養馬拉威1對4歲雙胞胎姊妹，「超開心」、「感動」；但網友貶多於褒，認為她沽名釣譽，是在學安潔莉娜裘莉。
法新社與「今日美國報」（USA Today）等媒體報導，馬拉威首都里朗威（Lilongwe）的高等法院昨天批准瑪丹娜領養這對姊妹花。瑪丹娜先前領養的兩名小孩，也是來自馬拉威。
娜姐在IG放上和身穿藍底白點洋裝的姊妹花，手牽手漫步田野小路的照片：「我可以正式證實，我已完成從馬拉威領養雙胞胎姊妹的程序。超開心的，現在她們是我家一份子了。非常感謝馬拉威讓這一切成為可能的所有人。」
法庭文件顯示，姊妹倆的母親生產後不久即撒手人寰，之後父親離家另娶，祖母又沒辦法照顧太多小孩，因此被送往育幼院。
法官表示，瑪丹娜會帶給姊妹倆慈愛的家庭生活，但網路上對此議論紛紛，有人稱讚娜姐「幹得好！」，有人則認為：「從正面來說，兩名小孩會有機會得到很棒的教育，可以看這個世界，會擁有許多美國其他小孩只能夢想的特權。」
但有人質疑瑪丹娜「甚至連現在有的小孩都照顧不好！」還有人認為娜姐只是想沽名釣譽，「b」一針見血：「白人女性領養黑人小孩沒有問題，但她的動機無庸置疑。這些小孩只是讓她在怪異的好萊塢床伴面前充場面的人質，或說是道具。」
「這些可憐的小孩被垃圾瑪丹娜利用來增加知名度，我覺得他們是被這樣利用了。」
還有人更毒：「為什麼不在自己國家領養小孩...你現在是在和另一個豬頭安潔莉娜裘莉比嗎？搏版面。」
「LT」則說：「她威脅要炸白宮，為什麼還可以出國？她應該要被調查。」1060209
(中央社)
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