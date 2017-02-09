台灣國際紀錄片影展台中開跑 免費進場

「台灣國際紀錄片影展2017巡迴展」2月起從首站台中市開跑，市長林佳龍今天說，紀錄片是社會寫實的反映，首站台中市播放的規模及場次最多，歡迎市民就近觀賞。

台灣國際紀錄片影展2017巡迴展上午在台中市政府舉辦開跑記者會，林佳龍、文化部影視及流行音樂產業局主秘潘舜昀、台中市新聞局長卓冠廷、台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳、國家電影中心副執行長陳德齡及台灣國際紀錄片影展策展人林木材等人都出席，邀請各地觀眾一起感受紀錄片的真實魅力。

策展團隊指出，紀錄片影展首站從台中市起跑後，依序將走訪台南、雲林、花蓮、台東等縣市，放映46部、130場的紀錄片作品，並規劃與府中15-新北市紀錄片放映院、高雄市電影館、桃園光影及其他城市單位合作精選放映活動。

林佳龍指出，首站在台中市影視發展基金會的支持與推動下，爭取放映地點擴及山海屯，成為5座巡迴城市之中，場次最多、時程最長、映演規模最廣的一站，更獨家放映片長達5.5小時的「家園─伊拉克零年」，此片是曾席捲各大國際獎項的史詩鉅作，觀迎大家免費進場觀賞。

林佳龍表示，紀錄片是社會寫實的反映，每個國家在發展過程中都有感人的故事，透過紀錄片的媒介，可引發深刻的討論，台中市對紀錄片影展特別重視，更規劃中台灣影視基地，期待台中成為電影藝術的孵育殿堂。

2017巡迴展台中場將於2月18日到26日在大墩文化中心、沙鹿電影藝術館沙鹿深波分館舉行，共放映46部紀錄片，還有7場「咖啡時光」、「紀錄片講堂」、「選片指南」等周邊活動，主辦單位國家電影中心及台中市影視發展基金會歡迎大家作伙來看紀錄片、交流抬槓。1060209

(中央社)