愛生態》新北呵護九孔寶寶！為放流增加海洋資源做準備
每年的11月左右是九孔的繁殖季節，新北市貢寮海洋資源復育園區的工作人員會挑選殼長6公分以上、生殖腺飽滿的九孔，準備繁殖九孔寶寶。去年所繁殖的九孔，經歷2個多月的細心呵護，目前已經長到0.5至0.7公分左右，預計今年6月培育至2至3公分時，放流到卯澳灣生殖繁衍，增加海洋資源。
復育園區技工周林興說，以前九孔人工繁殖技術尚未成熟，養殖前輩們認為在夜間營造九孔繁殖環境及氣氛是最佳時機，也因此以前繁殖九孔時，工作時間常選擇在夜晚，並以黑網或黑布將繁殖環境覆蓋，加以溫度劇烈變化刺激九孔使其排精排卵，工作人員也需要犧牲睡眠時間，頗為辛苦。
後來九孔繁殖技術穩定，才發現無論是白天或者是夜晚，只要以溫度刺激水溫差變化達3至5度，九孔就會感受到環境劇烈變化，為使生命延續下去進而排精排卵，如此工作人員也能在白天進行九孔繁殖工作，且繁殖工作效率大大提升。
以溫度變化刺激九孔排精排卵後，工作人員會將受精卵移至育苗池中照料，九孔受精卵剛孵化會先經歷在水中2到5天的浮游期，等待胚胎發育完成長出小殼，九孔寶寶就會附著在育苗池中的浪板上，以浪板上所附生的微細藻類為食。
此時的九孔寶寶大概0.1公厘以內，很難用肉眼直接看到。此時重要的工作，除了要注意水溫跟溶氧外，也要注意浪板是否有照到足夠的陽光，長出足夠的藻類給九孔寶寶攝食。
經過兩個多月的時間，目前九孔寶寶已經長到0.5至0.7公分左右，預計2月中，工作人員就可以將浪板上的九孔寶寶輕輕刷下至育苗池底層，讓牠們躲藏在以五角磚所堆疊出的遮蔽空間，並開始餵食龍鬚菜，照顧九孔寶寶的工作也轉變為定時清洗龍鬚菜和育苗池，來維持環境清潔，讓九孔寶寶得以健康長大，等牠們成長至2至3公分時，再放流至大海中繼續生長繁衍下一代。
農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，貢寮海洋資源復育園區在每年11月都會進行九孔幼苗的培育，並在隔年6月左右，等九孔寶寶生長至2至3公分時，將與福連國小學生合作，將九孔寶寶放流到新北市卯澳灣，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流，增加海洋資源，也讓保育的觀念向下扎根。
(中時電子報)
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