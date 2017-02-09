通緝犯偷遍賣場 大啖豆花被人贓俱獲

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苗栗偵查隊查獲遭通常的竊賊黃姓男子，起出大批贓物。（陳慶居翻攝）

警方還在其機車坐墊下搜出高粱酒等贓物。（陳慶居翻攝）

苗栗市黃姓男子才因竊盜案被新竹檢方發布通緝，隔天又陸續在台中地區多家大賣場行竊衣物及高粱酒等物品，得手後大搖大擺在豆花店大啖豆花，被眼尖的苗栗警分局偵查隊員發現，當場人贓俱獲，9日依竊盜罪嫌移送苗栗檢方偵辦。

苗栗警方調查，住苗栗市49歲的黃姓男子，先前因竊盜案未到案而於本月7日被新竹地檢署通緝在案，黃男還毫無迴避轉往台中地區行竊財物。

黃男8日上午前往台中市的大甲、清水及大雅等地區，等寶雅、全聯及思夢樂等大型連鎖店開始營業後，潛入賣場偷竊羽絨衣、龍眼蜜、金門高梁酒等，得手後藏置機車坐墊下方。

苗栗警分局偵查隊8日傍晚執行查緝勤務時，竟在苗栗市中華路一家豆花店，看到黃男大大方方吃著豆花，眼尖的偵查佐發現，立即上前圍捕，並從其機車坐墊下搜出大批贓物，初估市價上萬元。

黃男被逮捕到案後，更大言不慚表示，看到新聞教導強烈寒流即將來襲，他才想為小孩準備一些保暖衣物，因所誤蹈法網，但這個說詞簡直讓辦案人員啼笑皆非。

偵查隊上午偵訊後，依竊盜罪嫌將黃男移送苗栗地檢署偵辦。

(中時)