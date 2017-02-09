《時代.人》重溫台語劇黃金年代 憶高鳴 想嘉慶君 念西螺七嵌

資深演員高鳴人生謝幕，回憶他在藝界的蹤影，多彩且亮眼。（社外提供）

83歲的台語劇前輩演員高鳴，日前不幸上吊驟逝，引來一片唏噓感慨；原以為如今識得高鳴何許人者幾希，不料這則新聞上線後，點擊率竟一路攀升爆量，而後相關新聞也持續了好幾天，形成老藝人過世引發高度關注的罕見現象。

資深閩南語演員高鳴年輕時練習健美，身材結實。

提起高鳴，近年來所見的都是他在三立、民視電視劇中的老爺爺形象，其實他真正的輝煌歲月，是在四十多年前老三台時代華視所主演的電視劇中角色。說到高鳴，就一定會連想到他的親弟弟劉林〔高鳴本姓劉，兩兄弟相差9歲〕，高、劉兩兄弟年輕時都是相貌堂堂、體格健美的性格男星，在當年紅遍三台電視劇圈〔高鳴還演了不少包括香港邵氏拍攝的武俠電影〕，可以說是台灣四、五年級男性兒少時共同的記憶。

民國60年代紅遍台灣電視連續劇《西螺七劍》，高鳴（坐者左一）在劇中扮相。（製作單位提供）

高劉昆仲當年締造高收視率風靡全台的兩齣電視劇，一齣是《嘉慶君與王得祿》，另一齣是《西螺七劍》，兩劇中創造的主要人物如李勇、阿善師，都是四五年級生崇拜的偶像，兩劇的主題曲更深烙腦海，許多中年人至今還能琅琅上口。而今昔人雖已遠，往事卻並不如煙，且讓我們掀起時光的帷幕，穿越回憶的長廊，重溫解嚴前台語電視劇的黃金年代～

1971年，華視製播了《嘉慶君與王得祿》，高鳴飾演王得祿，主題曲〈嘉慶君遊台灣〉膾炙人口、紅遍全台。但其實嘉慶君並沒有來過台灣，王得祿在歷史上則確有其人，他是十八世紀末福建省臺灣府諸羅縣溝尾（今嘉義縣太保市）人，為清治時期著名將領，曾協助平定林爽文事件，擊潰朱濆、蔡牽等海盜勢力，並於第一次鴉片戰爭期間協防澎湖。王得祿生前為官至浙江提督，加太子太保銜，死後追封伯爵，並加太子太師銜，為清治時期官位最高的臺籍官員。另外，王得祿墓是全臺最大的私人墓園，也是目前嘉義縣內唯二的國定古蹟之一，嘉義縣有太保市，也是因王得祿而得名。

不過，本劇中真正一炮而紅的，反而是虛構的忠勇護衛李勇〔石峰飾演〕；傳說王得祿、李勇擔任隨行護駕保鑣，李勇且在今日南投縣竹山鎮因天地會徒行刺嘉慶而力戰殉職，當年電視上李勇智勇雙全又帥氣，最後遭亂箭射死那一幕，不知打碎全台多少觀眾的心！而〈嘉慶君遊台灣〉這首歌對照台灣新舊地名，生動有趣又兼具考據，由民謠歌手黃秋田主唱；他彈著月琴悠悠唱出的「古早屏東是阿猴、高雄舊名是打狗…」，我不吹牛，到現在我還記得住歌詞，唱得出八成！

歷史上，嘉慶並沒有來過台灣，但為何民間如此盛傳？其實來台灣的另有其人，就是福康安，他被封為嘉勇侯，傳聞中又是乾隆的私生子，乾隆派福康安來台灣平定林爽文之亂，民間便誤以為或附會是嘉慶君，最後以訛傳訛成為太子(即日後的嘉慶皇帝)，造就這樁美麗的誤會。而比起日本朝日電視台的《暴坊將軍》，或是《乾隆下江南》這種權貴下鄉探訪、懲奸除惡的影視劇，嘉慶君遊台灣的故事，又別有一番鄉土傳奇風味。

隔了一年(1972年)，華視乘勝追擊再推出更轟動的《西螺七劍》，本劇以清朝道光年間，台灣「振興社」創始人阿善師（本名劉明善）到今雲林縣西螺鎮廣興里一帶設武館授徒的故事改編。話說太平天國亂起時，身懷絕技、醫術高明的少林寺嫡傳弟子阿善，抱著濟世救人的態度雲遊天下，在偶然中來到台灣的西螺並在此地定居。阿善初到西螺時，當地有七大派系或莊頭號稱「七嵌」，彼此互相仇視、集體械鬥不休，但在阿善的調解開導下，個性截然不同的七位頭領逐漸化解恩怨，互相合作，最後更團結在一起共同抵抗日軍。

西螺七嵌是在台灣雲林縣西螺、二崙、崙背地區定居的張廖家族的子孫，按照其居住地所劃分的七個區，同時也是指在這七個區域流行的某些武功門派。劇名叫西螺七劍更響亮，應是仿照武俠作家梁羽生的小說〈七劍下天山〉，指在七嵌的七位俠客。這齣戲完完全全地捧紅了由劉林飾演的阿善師，而高鳴則飾演頭嵌「雙龍取水」金獅堂的廖錦堂，四嵌「仙女紡紗」鳳陽婆由劉林老婆高幸枝飾演。本劇的主題曲「少林寺阿善師，唐山過海台灣來，收門徒，傳武藝…」當時真的是傳唱街頭巷尾、老少婦孺，我還是不吹牛，至今我還唱得全！歌中描述七嵌武功風格，一人一句一典故，當時年幼不解其意，只會硬背，如今有了谷歌大神，大家不妨自查便是。

相較之下，精通武術與醫術的阿善師絕對比李勇更有名、更受崇拜；事隔多年，如今回想，他的功夫與格局，也應該更勝台灣人現在超喜歡的葉問或黃飛鴻，甚至有點武當真人張三豐的風骨造型。我還記得，本劇第一集開場，就是年近百歲已眼盲的阿善師，交代遺言要帶領弟子回唐山....還有甲午戰敗、清廷割讓台灣，百歲的阿善師率七嵌弟子力抗日軍，俯身貼地以耳朵傾聽土地震動，判斷日軍進逼距離的那一幕…

再過兩年(1974年)，華視國語連續劇《保鑣》又掀高潮，司馬不平、歐陽無敵、青衫客李文揚、賈糊塗等角色轟動一時，高鳴在其中飾演的便是女主角趙燕翎的爸爸、中原鏢局總鏢頭趙天豪，此後國語劇開始成為主流，那又是後話了。

四十多年前走紅的台語電視劇，都是以古裝劇為主，那種避開現實或以古喻今的用意，自有其時代背景，那是如今中年人在兒少時的台灣感應，如此深刻又那麼溫暖，當然與今天喧囂誇張的台語劇有完全不同的況味。因為老前輩演員高鳴的過世，連帶翻動了記憶的箱匣，也記下了那些雖已久遠，但從未抹滅的情懷。

(中時電子報)