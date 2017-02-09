男友下跪手抖戴戒指 胡安安：被求婚記很荒謬
女星胡安安（原名許安安）以《麻辣鮮師》的明日香一角打開知名度，並陸續演出多部偶像劇及電影。而胡安安也將成為人妻，4日被男友求婚，當時男友下跪向她求婚，為胡安安戴戒指時，手仍不停顫抖，突被求婚讓胡安安直到現在都覺得「有點傻傻的」，回憶求婚過程，儘管胡安安表示：「很戲劇，也很荒謬」，不過字裡行間仍藏不住滿滿甜蜜。
胡安安男友為了求婚，特地從美國飛來台，直到要回國的最後一晚，在好友撮合之下，胡安安男友終下跪求婚，當時男友跪在胡安安面前，為她戴上戒指時，手還不停顫抖，仍讓胡安安感動不已「我心疼你為我付出的這一切」，儘管她提到「我的被求婚記很戲劇，也很荒謬」，不過這也成為小倆口一起走下去的力量。
幸福的胡安安也首放閃，透露男友曾埋怨不公開戀情、認為胡安安看不見他的用心，不過胡安安也喊話男友：「請你相信我所做的一切是為了我們，因為這樣才能更加保護我們的愛情！」並感性說：「我知道你愛我，我也好愛你！」
(中時電子報)
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