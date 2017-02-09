臉書發文內容遭告誹謗 陳育賢判拘役
曾散布前總統馬英九不雅照的獨立媒體記者陳育賢，1年前在臉書轉貼「支持朱立倫參選總統後援大會車馬費300這樣少」等語挨告。高院今天依誹謗罪判她拘役50天確定。
判決指出，陳育賢在民國104年10月28日，在臉書看到網友發布支持前國民黨主席朱立倫的貼文，隨即轉貼加註「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立大會車馬費300 …這樣少有點落漆」的文字，放在自己臉書網頁上，供不特定人士閱覽，使閱覽者誤認主辦活動的蔡宏駿涉嫌賄選；蔡宏駿後來提告。
一審士林地方法院依誹謗罪判陳育賢拘役50天，得易科罰金，經上訴，台灣高等法院今天駁回上訴，全案確定。1060209
(中央社)
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