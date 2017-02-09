川普致函習近平 國民黨籲避免成籌碼

美國總統川普稱，期待與陸方合作「發展建設性關係」。中國國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，執政黨與總統蔡英文必須避免台灣成為籌碼，這是執政黨責無旁貸的責任。

外電報導，白宮在聲明中說，美國總統川普今天致函中國大陸國家主席習近平，表示期待與他合作「發展建設性關係」以利雙方。

唐德明表示，川普的動作符合外界先前對於川普是生意人的評論，因此，執政黨與總統蔡英文千萬不要太過樂觀美國對台灣一時的態度，必須極力避免台灣成為籌碼，這是執政黨責無旁貸的責任。1060209

(中央社)