因應禽流感 蘇花公路設攔查消毒站
為因應日前在花蓮確診的1死亡幼鵝H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI）個案，宜蘭縣政府今天在蘇花公路設置攔查消毒站，希望有效降低傳染擴散。
本月5日，花蓮縣玉里田間小路有人拾獲1死亡幼鵝，經確診是H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI）個案後，農委會昨天將防疫層級提升為一級開設，並在今天與宜蘭縣動植物防疫所，於蘇花公路108公里處，設置攔查消毒站。
動植物防疫所說，為防杜禽流感疫情、降低活動污染源風險、控管運輸車輛及工具，並配合防檢局管制水禽禁止運往他縣屠宰，今天起到21日，由花蓮進入宜蘭縣的家禽運輸車輛應預先通報，並於指定時間經過指定公路（蘇花公路）到達攔查站消毒後才能通行。
此外，運送車輛也應提供由執業獸醫師開立的相關證明文件（健康證明書），交消毒站人員查驗後才可進入宜蘭縣境內；如有拒絕或違反者將依「動物傳染病防治條例」規定，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。
防疫所呼籲，目前國內禽流感疫情僅發生於禽鳥，尚無跨物種禽傳人案例。由於禽流感病毒不耐高溫且對消毒劑敏感，禽肉及禽蛋只要充分煮熟都可安心食用。對於野鳥謹記「三不一要」原則，那就是不驚擾、不接觸、不餵食、要勤洗手，若發現有鳥類異常死亡情形，應立即通報宜蘭縣防疫專線03-9602350。1060209
(中央社)
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