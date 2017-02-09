貼心抗寒 國道服務區提供熱薑茶

入冬最強寒流來襲，高速公路局請國道服務區廠商及遠通電收專櫃供應熱茶、薑茶，為民眾保暖。

高公局說，除了免費提供熱飲，國道服務區服務台也為有心血管疾病的朋友備妥各種簡易保護設施，例如血壓計、氧氣瓶及AED（自動體外心臟電擊去顫器），另服務區公廁外的洗手檯也有熱水供民眾洗手。

高公局提醒用路人，有心血管等疾病易受天候影響者，開車出門前務必做好保暖措施，尤其早晚或行駛國道山區路段或低溫路段，並請於行車前注意身體狀況，以免途中因天冷造成身體不適，若有身體狀況不佳，可至服務區休息或向服務人員尋求協助。1060209

(中央社)