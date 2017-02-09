土豪哥涉W飯店命案列被告 檢下令禁見

台北地檢署偵辦Ｗ飯店郭姓女子命案，案情續有發展。檢方認定「土豪哥」朱家龍不但吸毒，也懷疑他曾與郭女同處一室吸毒，郭女死亡疑與朱家龍有關，已將朱家龍列為過失致死罪被告，檢方上月23日聲請朱家龍觀察勒戒獲准，同時發出指揮書給新店戒治所，以朱家龍另涉過失致死罪，指示戒治所對朱家龍實施「禁止通信及接見」，因此朱家龍哥哥在春節期間曾一度赴戒治所想接見弟弟，卻被所方拒於門外，吃了閉門羹。

檢方偵辦W飯店郭女死亡案，目前將過失致死案、毒品案2部分，分由2名檢察官調查，其中過失致死部分，檢方已簽分4名被告偵辦，分別是朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、蔡逸學，另毒品案聲押1名藥頭獲准，全案目前有2人遭羈押、另2人遭勒戒。其中與朱家龍同遭檢方聲請觀察勒戒的洪聖晏，也被檢方下令禁見，朱、洪2人只能「律見」，也就是律師接見。

目前檢方偵辦已接近收尾階段，朱家龍、洪聖晏2人吸毒的勒戒期間約為40天，估計3月初可離開戒治所，因此檢方最快可能在3月初偵結全案，但檢方為釐清案情，也不排除等朱家龍、洪聖晏2人勒戒期滿後，另行再向法院聲請羈押的可能性。

據指出，新店戒治所安排朱家龍住獨居房的主要原因，並非是朱家龍「太胖」，而是因為檢方認定郭女死亡與朱家龍、洪聖晏有關，朱家龍、洪聖晏涉及過失致死罪，因此藉由戒治所對朱家龍、洪聖晏2人進行觀察勒戒的機會，對戒治所發出指揮書，指示所方另安排朱、洪2人禁見，以利檢方後續偵辦。

檢警查出，朱家龍去年12月3日起在Ｗ飯店訂房開趴，找來酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開江哲瑋等多人同歡，並混用安非他命、毒咖啡等多種毒品。朱在飯店待了3天，直到5日才離開，郭女5日進到飯店，7日在廁所出現失禁、抽搐等症狀後，經洪、江送醫不治。

朱家龍到案後，曾辯稱僅在房間內看電視，但檢警查出，朱從去年12月3至5日都參與派對，郭姓女子則於5日進到飯店，朱、郭2人曾短暫共處一室，朱尿液、毛髮報告顯示朱施用安非他命與搖頭丸，另郭女體內亦殘留安毒、搖頭丸等類似毒品成分，檢方研判朱與郭女吸毒過量猝死有關。

另檢方認定朱家龍涉及過失致死罪的證據，主要是靠過濾監視器晝面以及飯店員工、毒趴在場人士等相關證人指證，與郭女送醫時身上罩著朱家龍的「8XL」大尺寸褲子並無關連。

檢警偵辦Ｗ飯店郭姓女子命案，1月23日兵分3路搜索，傳拘朱家龍等19人到案。檢方訊後以朱家龍、洪聖晏2人因涉嫌施用安非他命、搖頭丸，向法院聲請觀察勒戒獲准，涉嫌提供毒品的江哲瑋與另名藥頭則被檢方聲請羈押禁見獲准。

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(中時)