英特爾在美砸2179億 料創造1萬就業機會
美國科技巨擘英特爾（Intel）執行長今天在白宮拜訪總統川普時宣布，將投資亞利桑那州1家晶片工廠70億美元（約新台幣2179億元），料將創造1萬個就業機會。
法新社報導，儘管川普似乎將這項計畫歸功自己，英特爾稱這是2011年對相同工廠投入50億美元計畫的「更新」版本。
英特爾發言人表示，由於需求不足，原先計畫尚未完成，而今天這項舉措代表著規模70億美元的「全新」投資。
川普開始向公司施壓，要求在美國創造更多就業機會，並反轉企業在海外生產的趨勢後，已有連串公司作出類似聲明。
英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）在白宮拜訪川普時表示：「英特爾相當驕傲，我們的生產作業大多留在美國，研發作業也是如此，而有80%的產品全都遠銷海外。」
英特爾表示，這間亞利桑那工廠將生產「全球最先進的7奈米半導體晶片」，將直接在英特爾創造出3000個「高薪的高科技工作」；英特爾並表示，工廠料將創造大約1萬個就業機會。（譯者：中央社周莉芳）1060209
(中央社)
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