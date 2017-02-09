瓦斯熱水器裝浴室內 使用2小時就能致命

(中央社記者朱則瑋台北9日電)寒流來襲，民眾在家沖熱水澡是最大享受，不過，消防署提醒注意，假如瓦斯熱水器裝在浴室內又通風不良，人在裡面20分鐘內會產生暈眩、嘔吐等症狀，2小時就可能致命。

瓦斯熱水器是不少家庭必備設施，讓天冷時依舊能享受舒服的熱水澡，但也會造成因瓦斯燃燒不完全，而一氧化碳中毒情形。

消防署表示，為讓民眾更加了解家中瓦斯熱水器安裝錯誤，可能產生一氧化碳的情境，消防署與財團法人消防安全中心基金會合作進行一氧化碳濃度累積實驗。

消防署指出，經由實驗結果得知，屋外式熱水器僅可安裝在通風良好開放式陽台，才不會產生一氧化碳，其餘在浴室、加裝窗戶陽台等環境因通風不良，均偵測到有一氧化碳累積情形，其中安裝在浴室之瓦斯熱水器更測得高達1500ppm濃度，人員曝露在此濃度環境下20分鐘內即會產生暈眩、嘔吐等症狀，2小時可能會死亡。

消防署表示，可見一氧化碳產生與環境通風有極密切關係，因此，呼籲民眾檢視家中熱水器是否安裝在正確的場所，千萬不要將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，如有此情形，應盡速遷移或更換為強制排氣式熱水器。1060209

(中央社)