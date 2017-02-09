中嘉案破局 徐永明：NCC應速提反壟斷法
時代力量立法院黨團總召徐永明今說，遠傳併購中嘉案正式宣告破局，國家通訊傳播委員會（NCC）除了要嚴謹審查相關媒體併購案外，也應儘速提出行政部門的「反媒體壟斷法」。
中嘉網路股份有限公司昨天晚間發聲明表示，大股東安博凱基金（MBK）出售股權給美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）交易案，將啟動撤件相關程序。
徐永明上午在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，昨天中嘉終於撤件，正式宣告遠傳併購中嘉案破局，對此曲折的併購案，更顯示立法院應加速「反媒體壟斷法」立法，建立清楚的市場遊戲規則。
徐永明說，時代力量進入立法院除秉持承諾，緊盯遠傳併購中嘉案外，也隨即草擬「反媒體壟斷法」，在105年3月提出黨團版本，確立「媒體併購紅線」、「媒金分離」、「編輯室公約」、「員工推舉獨立董事」，和建立「媒體多元發展基金」等5大原則。
徐永明說，過年前NCC主委詹婷怡曾表示，2月底前會提出「反媒體壟斷法」版本，並拋出落實資訊與言論自由、推動編輯室公約等原則，展現改革決心，「希望NCC速度能加快，別讓外界只聞樓梯響」。
徐永明呼籲，NCC除了要嚴謹審查相關媒體併購案外，也要儘速提出行政部門的「反媒體壟斷法」草案至立法院，連同時代力量版本併案審議。唯有建立清楚的遊戲規則，政府、企業和人民才能降低媒體併購所可能造成的言論自由打折的風險出現。1060209
(中央社)
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