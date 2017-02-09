許厝學童何去何從？政院：先留在橋頭原校

國衛院去年9月發表研究，雲林橋頭國小許厝分校學童尿液中硫代二乙酸（TdGA）數值偏高，懷疑與鄰近六輕氯乙烯（VCM）有關，當時全校遷回橋頭，但引發部分民眾反彈，引發外界關注。13日中小學就要開學，行政院發言人徐國勇表示，學童的健康是唯一考慮因素，但因為現在都無法確定數據跟因果關係，在因素確定之前，傾向先讓孩子留在原校上課。

(中時)