寒流來襲急凍 北市消防局救護增加

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寒流來襲，北市消防局呼籲使用暖器等設備要小心，以免釀成意外。（消防局提供）

昨夜冷氣團來襲，北市消防局統計數據顯示，2月8日18時至9日11時30分疾病救護案97件，其中危急個案有2件。呼籲民眾在使用暖器及瓦斯要多費心，減少可能帶來危害。

氣象局表示本月（9）日強烈寒流南下，溫度將驟降，這波寒流有「寒潮爆發」的特徵，全台氣溫驟降後，將一路冷到下周二。

為因應這波寒流，民眾多會拿出家中的電暖器來使用，北市政府消防局今表示，往年冷氣團來襲時，曾發生因電暖器使用時太靠近床舖及可燃物，造成1名高齡長者雙腳遭燙傷送醫，乘坐的輪椅周遭毛毯衣服也燒得焦黑之案例。

消防局因此建議民眾，家中有幼童、高齡長者及行動不便者，要特別注意此類電器產品的使用安全，切勿太靠近床鋪、可燃物、毛毯、衣服或是酒精、燃油等。

(中時)