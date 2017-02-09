商議33兆計畫 美3大航空高層將面見川普
美國白宮發言人史派塞（Sean Spicer）昨日證實，美國3大航空公司達美（Delta Air Lines）、聯合（United Airlines）與西南（Southwest Airlines），將前往白宮（White House）與新總統川普（Donald Trump）進行正式會談，雙方將就總統的1兆美元（約31兆台幣）升級航空管制系統計畫、與波斯灣地區航空公司不公平的競爭，以及川普最關心的就業機會議題進行商議，但目前3大航空公司和白宮尚未宣布出席的名單。
據彭博社（Bloomberg）報導，對航空領域擁有強烈個人色彩的川普，透過發言人表示，將與美國3大航空公司：達美、西南與聯合在白宮進行會面。除了商議加強美國的航空管制機制，並將提出總價值高達1兆美元（約31兆台幣）的升級計畫，3大航空更打算向總統訴苦，要求取消旅客行李誤點需賠償的命令，他們認為這是傷害航空業的作法。同時擬向川普控訴波斯灣地區航空不公平的競爭，包含卡達航空（Qatar Airways）、阿聯酋航空（Emirates）等都受到該國政府的大力資助，造成美籍航空無法與之競爭，都將成為川普與航空高層會議的焦點。
隨著川普的「美國優先」政策與移民禁令議題的發酵，美國3大與數間中小型航空紛紛將砲口轉向中東籍與挪威的航空公司，指控這些航空擁有外國政府大力的資助，讓美籍航空的載客率受到嚴重打擊，工會更要求政府撤回這些航空的許可。但白宮發言人史派塞表示，總統歡迎也支持這些航空來美投資，只要他們願意在美國聘僱更多機組員，並且使用美製的客機執飛，都是讓美國經濟再崛起的助力。
(中時電子報)
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