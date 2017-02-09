黨主席選舉爭議 朱立倫：要讓大家看到希望
國民黨主席選戰激烈，新北市副市長侯友宜昨晚在臉書發文，直言黨主席選舉「讓人看不下去」，新北市長朱立倫今天上午赴三重集美國小出席國小校長會議時也表示，黨主席的選舉是要讓大家看到希望，盼黨員也努力為民眾帶來選舉的正面形象。
侯友宜昨晚罕見在臉書上評論國民黨主席選舉，針對近來人頭黨員、黑道入黨等負面新聞不斷，直說「如此選出來的黨主席，能在黨內說了算？能夠帶領國民黨重新站起來？」
侯友宜說，經過2次重大敗選，黨內已經沒有由上而下的改革能量與正當性，必須由下而上，「誰能了解民意、贏得民意，就由誰來決定國民黨方向」。最後更撂重話，直說若選舉繼續這樣，相信民眾根本不在乎誰當國民黨主席。
朱立倫今天上午出席於三重集美國小舉行的第2學期校長會議時，記者提及侯友宜臉抒發文，朱表示，黨主席選舉是要讓大家看到希望，希望大家加油，不要再有這些負面的新聞出現，用一個很民主、正面相互鼓勵的方式，選出未來黨的主席，並共同支持、團結。
針對記者問及負面新聞是否指涉人頭黨員或黑道入黨，朱立倫回應，相互攻訐或是遭社會所唾棄的作法，都不是大家樂見的，期待黨繼續改革，營造一個非常正面的選舉。
(中時)
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