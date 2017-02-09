田中光宴請印台國會友誼論壇議員促合作
駐印度代表田中光昨晚首度宴請印度國會去年底成立的「印台國會友誼論壇」國會議員及印度資深媒體記者，雙方期待透過國會的合作，促進台印關係更長足的發展。
田中光在致詞表示，雖然台灣和印度在對方設置的機構，一個名稱像文化中心，另一個名稱聽起來像旅行社，但過去21年來，由於雙方共享民主價值與人權，仍可以很驕傲的說，雙邊已達成許多成就。
田中光指出，包括台印雙邊貿易額已經比當初設立時成長5、6倍；台灣也在印度設立11個台灣華語教育中心，培養印度華語文人才。
在總統蔡英文上任提出新南向政策後，田中光說，台灣提供更多獎學金希望培育印度人才，吸引印度學生赴台求學。
現在，田中光表示，印度國會現在成立「印台國會友誼論壇」（India-Taiwan Parliamentary Friendship Forum，ITPAF），以回應立法院設立的「台灣與印度國會議員友好協會」，他深信雙邊國會將可達成更多成就，強化台印人民間的來往與交流。
推動「印台國會友誼論壇」設立的印度人民黨（BJP）籍國會下院資深議員米納（Harish Chandra Meena）則表示，在訪台後，發現雙方共享許多共同價值與共同利益，但台印之間卻只有50億美元的貿易額，還有很大空間需要開發，因此他期盼在國會設立這個組織，能進一步推動雙邊合作。
米納也在致詞後告訴中央社記者，他很期待「台灣與印度國會議員友好協會會長、民進黨籍立委管碧玲率團下週訪問印度，他已準備在印度國會接待訪問團，並期待雙邊能推動更多雙邊合作與發展。 1060209
(中央社)
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