櫻花何時開 福岡3月23日占早春

我要評比

日本氣象協會昨天公布全國48個地點的櫻花（染井吉野櫻）花開預估日，九州地區比往年稍晚，但全國約與往年差不多。預估最早開花的是福岡，約是3月23日開花。

氣象協會公布預估今年櫻花花開期，福岡約是3月23日、東京3月24日、名古屋市3月27日、大阪市3月28日、仙台市4月10日、札幌市5月4日左右。

櫻花在冬季期間花芽遇低溫，會從冬眠中甦醒，然後開花。九州的部分地區去年12月起到今年1月之間氣候溫暖（暖冬），因此櫻花花開的日期稍晚。1060209

(中央社)