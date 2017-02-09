寒流來襲 菜農怕凍傷搶收蔬菜
入冬以來首波寒流今天發威，全台受影響，嘉義縣新港鄉菜農擔心氣溫還會往下降，蔬菜會被凍傷，冒著低溫，全家出動搶收葉菜類蔬菜。
據中央氣象局數據，隨著寒流逐漸南下，全台各地急凍，低溫最低下探攝氏8到9度，接下來幾天還會更冷，提醒民眾做好保暖措施。
氣溫持續下降，新港鄉蔬菜園區出現菜農搶收蔬菜情況，孫姓菜農表示，今天的低溫還不至於對菜蔬造成影響，不過，低溫會持續下探，擔心的是蔬菜被凍傷，都趕著搶收。
孫姓菜農指出，寒流侵襲，若無及時搶收蔬菜，蔬菜會出現葉子泛白、發黃或乾枯的寒害，屆時會血本無歸，因此，今天全家動員搶收可以收成的蔬菜。
孫姓菜農全家人包裹厚重外衣，頂著低溫，寒風中坐在小板凳上，在空曠的菜園中低頭搶收蔬菜，他說，搶收多少算多少，不然心血都白費了。1060209
(中央社)
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