寒流來襲 盧秀燕送暖贈弱勢團體高麗菜
寒流來襲，立委盧秀燕關懷弱勢團體，今天分送130顆高麗菜給台中市立達啟能訓練中心、北台中教會等弱勢團體，也幫忙解決高麗菜過剩問題。
盧秀燕指出，這次捐贈的高麗菜是由台中市北屯區仁美國小家長會提供，由於高麗菜產量過剩，眼見新鮮翠綠的高麗菜乏人問津，浪費掉十分可惜，因此家長會代表主動貼補菜農車錢和工資，並希望能透過她協助將這些資源轉贈給有需要的團體，期能創造菜農與弱勢團體的雙贏，也藉此傳達仁美國小家長會對社會弱勢的關懷。
盧秀燕表示，自擔任民意代表，長期以來，服務處儼然已成為善心民眾捐贈物資的大平台，例如母親節園遊會善心捐款、書籍、二手電腦、白米，乃至於這次的高麗菜等；什麼都捐，什麼都不奇怪。她同時藉這些活動希望能達到拋磚引玉的效果，讓更多人願意慷慨解囊幫助弱勢、分享資源給有需要的人，也將關懷之愛分享出去。
盧秀燕說，這次協助捐出70顆高麗菜給立達啟能訓練中心、30顆給北台中教會，30顆給慈濟，共計捐出130顆高麗菜給3個弱勢或慈善團體，今後如有民眾想要透過服務處分享資源，也歡迎她的服務處聯繫安排，大家一同努力讓社會更加溫暖祥和。1060209
(中央社)
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