蒲亭將參加北京一帶一路論壇

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中國日報報導，俄羅斯駐北京大使丹尼索夫（Andrey Denisov）今天宣布，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將出席5月份在北京舉行的「一帶一路」高峰論壇。

中國大陸將於5月14至15日在北京舉行「一帶一路」高峰論壇，將廣邀各國元首及主要領導人與會，因此被中國大陸官方視為今年最重要的外交活動之一。

在俄羅斯宣布蒲亭參加「一帶一路」論壇前，外媒先前報導，據北京消息人士透露，英國首相梅伊（Theresa May）也將參加這場論壇。但中國大陸外交部發言人陸慷8日被問及此事時，並未正面回答，只表示「具體情況會適時對外發布」。1060209

(中央社)