韓大選民調 在野黨文在寅居首
韓媒報導，韓國民調機構Realmeter9日發布的下屆總統大選民調結果顯示，最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅的支持率為33.2%，連續6周穩居第一，在下屆大選有力候選人中，唯有文在寅的支持率超過30%。
韓聯社9日報導稱，Realmeter於6-8日針對全國1508名成年人進行了調查。文在寅支持率為33.2%，較上一周（1-3日）上升2個百分點。代理總統黃教安支持率為15.9%，較上一周上升3.5個百分點，在Realmeter民調中首次位列第二。
據Realmeter分析，黃教安的支持率不分地區、年齡、政治傾向均得到提升。忠清南道知事安熙正的支持率連續三周上升，以15.7%位居第三。國民之黨前黨首安哲秀以9.1%的支持率排第四，城南市長李在明以8.2%的支持率排第五。
報導指出，在政黨支持率方面，共同民主黨的支持率為45.4%，創Realmeter開始進行該項調查以來的最高紀錄。新世界黨為13.8%，國民之黨為10.5%，正義黨為6.8%，正黨為5.8%。
文在寅對薩德部署採質疑立場，他曾針對薩德問題直言需要考慮韓美協定，但不能被之束縛，要綜合判斷；他表示，並非美國說什麼韓國都應無條件同意，不符合國家利益的事情應該否決，
(旺報)
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