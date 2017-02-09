NBA》懷塞德用行動嗆聯盟 熱火12連勝

無視公鹿中鋒莫洛盯防，熱火中鋒懷塞德起身準備爆扣。(美聯社)

熱火中鋒「白邊」懷塞德9日用最直接行動跟質疑他的人回嗆！就算少了當家射手威特斯(腳踝扭傷)，熱火仍靠懷塞德投12中10，獨拿23分、16籃板的凶猛內線演出，最後以106比88橫掃地主公鹿，勇奪最近的12連勝。

懷塞德賽後直接向媒體放話，充分表達他對聯盟的不滿，「兄弟！我只是在做我該做的事，我才不在乎聯盟到底知不知道！」會讓先前打過中國CBA與黎巴嫩聯賽的他如此不滿，主因在於最近有人放話懷塞德的表現過於被高估。

幸好不只懷塞德，他的熱火隊友也用行動力挺，詹姆斯強生替補貢獻20分、4助攻與4籃板，替補威特斯先發位置的艾林頓17分，主控卓拉吉奇16分、7助攻與4籃板，麥克古德10分、6籃板與3助攻。

公鹿則是賠了夫人又折兵，因為主力小前鋒賈巴利帕克打到第3節還剩6分34秒，不慎扭傷左膝退場，由於他的左膝曾有傷痛歷史，恐怕傷勢不容樂觀，他再退場前拿下14分，公鹿9日仍以「字母哥」阿提托康波22分表現最佳。

(中時電子報)