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勞動部教LINE行銷 銀髮族發揮軟實力

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勞動部南區銀髮中心辦LINE@行銷講座促青銀交流，讓「銀響力」旋風發威
勞動部南區銀髮中心舉辦講座，邀「銀響力」團隊講師林世昌帶動銀髮學員們透過智慧型手機學習最新的網路社群行銷技巧。（吳江泉攝）

迎接行動商務年代的來臨，為使銀髮一族充實軟實力，勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心舉辦「運用Line@，輕鬆做行銷」講座，邀請從事電腦教學超過20年的林世昌講師，帶領銀髮族悠遊網路新世界，吸引近30名銀髮族共學，迎接更便利的生活體驗。

智慧型手機崛起，讓App行動行銷成為一股趨勢，「Line@生活圈」更是時下最熱門的行銷工具，為使銀髮族對於網路社群行銷方式有全方位了解與應用，南區銀髮人才資源中心邀請「銀響力」團隊成員、從事電腦教學超過20年、具美國PMI專業管理師證照的講師林世昌，帶領銀髮學員們學習社群行銷新模式。

從功能介紹、安裝、實體操作、行銷技巧到成功案例分享，「銀響力」團隊講師林世昌以豐富肢體語言、流暢口條，帶動銀髮學員們一人一機，透過智慧型手機學習最新的行銷技巧，彼此相互交流，現場教學氣氛熱絡活潑。

林世昌說，因認同銀髮中心的服務訴求且佩服銀髮族「活到老、學到老」的精神，並想透過自己的專長回饋社會，而加入「銀響力」團隊，在與銀髮族教學互動中，不僅能增強銀髮族軟實力、減緩老化，自己也在教學中獲得不同以往的高度成就感。

退休後擔任高雄市勞工博物館志工的李瑞清、廖繡滿夫妻檔，連袂來學習，夫妻倆說學習新的知識，不僅能增長自我能力，不會讓退休人生與社會脫節，也希望運用今天新學習的社群行銷法，運用在未來的工作生活中。

家族從事香雞排攤位的林怡瓊，有感傳統市場人力有限，運用優惠券、集點等模式難以拓展業績，特別來學習新的行銷方式，林怡瓊說，兩小時的學習讓他茅塞頓開，對於新行銷手法開拓市場相當有信心。

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，為活絡高屏澎東轄區銀髮勞動力資源，鼓勵銀髮人才重返職場貢獻專長，銀髮中心「『銀』響力團隊」廣邀願意將自身寶貴的經驗與技能，透過多元性的運用，發揮影響力，帶動銀髮族提升自我價值，以嶄新的職人角色重返職場貢獻勞動力的銀髮人才加入團隊，一起創造更多改變、更多創新的機會。

為帶動銀髮族對時下流行及青年對話用語的認知，高齡人生規畫及勞動價值，每個月透過銀髮中心「銀響力團隊」講師們的無私分享，安排各種類型的課程，歡迎有興趣的民眾直接洽詢南區銀髮人才資源中心07-2222-778報名聆聽。

(中時)

關鍵字：行銷Line銀髮族勞動部
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