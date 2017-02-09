勞動部教LINE行銷 銀髮族發揮軟實力
迎接行動商務年代的來臨，為使銀髮一族充實軟實力，勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心舉辦「運用Line@，輕鬆做行銷」講座，邀請從事電腦教學超過20年的林世昌講師，帶領銀髮族悠遊網路新世界，吸引近30名銀髮族共學，迎接更便利的生活體驗。
智慧型手機崛起，讓App行動行銷成為一股趨勢，「Line@生活圈」更是時下最熱門的行銷工具，為使銀髮族對於網路社群行銷方式有全方位了解與應用，南區銀髮人才資源中心邀請「銀響力」團隊成員、從事電腦教學超過20年、具美國PMI專業管理師證照的講師林世昌，帶領銀髮學員們學習社群行銷新模式。
從功能介紹、安裝、實體操作、行銷技巧到成功案例分享，「銀響力」團隊講師林世昌以豐富肢體語言、流暢口條，帶動銀髮學員們一人一機，透過智慧型手機學習最新的行銷技巧，彼此相互交流，現場教學氣氛熱絡活潑。
林世昌說，因認同銀髮中心的服務訴求且佩服銀髮族「活到老、學到老」的精神，並想透過自己的專長回饋社會，而加入「銀響力」團隊，在與銀髮族教學互動中，不僅能增強銀髮族軟實力、減緩老化，自己也在教學中獲得不同以往的高度成就感。
退休後擔任高雄市勞工博物館志工的李瑞清、廖繡滿夫妻檔，連袂來學習，夫妻倆說學習新的知識，不僅能增長自我能力，不會讓退休人生與社會脫節，也希望運用今天新學習的社群行銷法，運用在未來的工作生活中。
家族從事香雞排攤位的林怡瓊，有感傳統市場人力有限，運用優惠券、集點等模式難以拓展業績，特別來學習新的行銷方式，林怡瓊說，兩小時的學習讓他茅塞頓開，對於新行銷手法開拓市場相當有信心。
勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，為活絡高屏澎東轄區銀髮勞動力資源，鼓勵銀髮人才重返職場貢獻專長，銀髮中心「『銀』響力團隊」廣邀願意將自身寶貴的經驗與技能，透過多元性的運用，發揮影響力，帶動銀髮族提升自我價值，以嶄新的職人角色重返職場貢獻勞動力的銀髮人才加入團隊，一起創造更多改變、更多創新的機會。
為帶動銀髮族對時下流行及青年對話用語的認知，高齡人生規畫及勞動價值，每個月透過銀髮中心「銀響力團隊」講師們的無私分享，安排各種類型的課程，歡迎有興趣的民眾直接洽詢南區銀髮人才資源中心07-2222-778報名聆聽。
(中時)
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