穿「我愛泰勒絲」T恤 洛基揭戀情內幕
「洛基」湯姆希德斯頓去年與小天后泰勒絲的戀情曝光後，讓全球粉絲幾乎心碎崩潰，但這段戀情沒有維持太久，短短三個月就宣告玩完。只是兩人交往期間，湯姆希德斯頓愛的高調，甚至和女方在海邊戲水時穿上「我愛泰勒絲」的爆笑T恤，但他最近宣傳新片，打破沉默談這段過去。
湯姆希德斯頓近來為了宣傳新片《金剛：骷顱島》接受GQ訪問，更是難得開金口談短命戀，他很有紳士的讚賞泰勒絲「是個很讓人驚豔的女性，她很大方、可愛！」並說兩人擁有很棒的時光，但外界曾懷疑兩人的戀情是炒作，湯姆希德斯頓也否認，強調「當然是真的！」
而去年美國國慶日當天，湯姆也被拍到和泰勒絲一票女性朋友在海邊玩，他甚至被拍到穿上「我愛泰勒絲」的T恤，讓他被網友譏笑。對此，湯姆也說真相是因玩遊戲導致他背受傷，他想保護背且不被曬傷，隨口問了句「誰有T恤」，泰勒絲其中一位朋友才拿出那件T恤，他坦言「那就是個笑話，我們也都在校那件衣服。」可沒想到被外界拿來大做文章，讓湯姆也相當無奈。
(中時電子報)
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