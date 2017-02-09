情人節將至 六福村主題動物園有優惠

環尾狐猴邊玩耍仍不忘親吻另1半，互相依偎的模樣超可愛。（陳育賢翻攝）

動物明星狐蒙趁另1半不注意，偷偷猛親一下，可愛模樣引起現場遊客大呼好甜蜜。（陳育賢翻攝）

西洋情人節即將到來，新竹縣六福村主題遊樂園動物們也不惶多讓的搶著放閃，並邀請有情人在情人節前及當天前來共度浪漫節日享優惠！

新竹縣六福村主題遊樂園為替園區增添情人節主題氛圍，園內大街小巷近日已充滿濃情蜜意，就連動物們也頻頻放閃，動物保育員近幾天特別透過鏡頭捕捉動物親吻和夫妻互動的恩愛瞬間，讓情人節浪漫氣氛溢滿園區。

其中最吸睛的屬環尾狐猴，牠們邊玩耍仍不忘親吻另1半，互相依偎的模樣超可愛；動物明星狐蒙，活潑好動的在草地上盡情玩耍，另1半則是趁對方不注意，偷偷猛親一下，可愛模樣引起現場遊客大呼好甜蜜，也為所有入園情侶增添遊玩情趣，提前感受情人節氛圍。

六福村表示，為歡慶情人節，園區也推出情人優惠，只要與情人浪漫擁吻10秒，即可享「情人限定雙人套票999（原價1998）」優惠。

即日起至19日止，民眾只要在7-11、全家、Yahoo商城…等各大網路商城購票，活動期間內情侶檔至「服務中心」嘴對嘴，親吻10秒，即可享優惠；另外「大專院校學生寒假限定暢遊699元」優惠活動，即日起至24日止。

此外，即日起至6月11日止，還有周末限定優惠「瘋笑玩六福，著笑容圖騰上衣入園享599元優惠價」，至12月31日前有「2017年當月壽星門票買1送1」。更多活動內容以及優惠可上六福村官方網站查詢。

(中時)