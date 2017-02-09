強化政策辯護 政院下周六舉行團隊共識營

內閣改組後，林揆今天首度在院會中期許內閣團隊共同努力，掌握社會脈動，對於公共政策的論述，閣員必須有政策辯護的能力，行政院也決定下周六舉行內閣團隊共識營，凝聚共識交出好的成績單。

林揆上午院會對閣員提新春三大期許，第一，以同理心體察民心，多傾聽民間意見，隨時關注媒體反應，掌握社會脈動。第二，內閣團隊必須維持紀律，特別是各部會間，應注重相互合作與支援，做好跨部會整合。

第三，閣員對於公共政策的論述，必須有政策辯護的能力。各部會需能獨當一面，對於所屬業務能對外完整說明。希望部會在第一時間對於有關政策及辯護能落實，發言力求精準、正確，並注意發言方式，以維護政府信用。

林揆宣布，下週六(2月18日)將舉辦行政團隊共識營，希望藉此活動進行腦力激盪，凝聚團隊向心力，並就過去團隊運作中所看到的問題互相交換意見、形成共識，在新的一年交出讓國人滿意的成績單。

(工商)