美日峰會 安倍要建立特殊關係
日本首相安倍晉三周四赴華府，周五即將與美國總統川普舉行峰會，而安排峰會的日本官員透露，他將提議兩國就貿易、安全與包括貨幣在內的宏觀經濟等議題，進行閣員級的會談。
路透9日指出，安倍這次赴美，區域安全是一大亮點，他希望能承諾為美國製造工作機會，並加強日方軍力，能說服川普降低對貿易和貨幣的火力，並繼續支持美日數十年來緊密的聯盟關係。
日本內閣官房長官菅義偉指出，在亞太安全關係日益嚴峻的狀況下，無論在國內外，展現不可動搖的美日聯盟十分重要，也是每日峰會最重要的主題。此外，他也指出，展開建設性對話，進一步加強雙方經貿往來，創造「雙贏」關係也十分重要。
川普就任前曾批評中、日與墨西哥是造成美國貿易逆差的主要推手，並直陳日方進行不公平的汽車貿易，還指控東京利用貨幣貶值，來刺激外銷。
(中時電子報)
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