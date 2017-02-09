童仲彥家暴 國民黨婦女代表要發動罷免
中國國民黨台北市中正萬華區多名婦女代表今天表示，台北市議員童仲彥是家暴慣犯，不適任民意代表，將展開對童仲彥的罷免行動，將童仲彥趕出台北市議會。
國民黨台北市中正區委員會主任委員蔡秀玲、萬華區婦女會理事長邱郁惠及中正區婦女工作會長許淑媛，上午在國民黨召開記者會，譴責童仲彥家暴妻子。
蔡秀玲表示，女性朋友們一定要站出來，特別是中正萬華區的女性，絕對無法容忍一個為民喉舌的民意代表將太太打成豬頭，接下來將全力展開罷免童仲彥的行動，也期待各界不分黨派參與，將這種無良惡徒趕出台北市議會。
邱郁惠說，各界應該發揮同理心，若自己的女兒或好姊妹身陷這樣的家暴，會選擇隱忍嗎？事件爆發後，中正萬華區的女性選民不在乎童仲彥是否退出民進黨，而是童仲彥是一位適任的民意代表嗎？
她表示，面對家暴除了婦女本身的自救，社會與民間團體的譴責外，更期盼檢方應主動偵辦童仲彥的家暴案，藉以喚醒社會大眾重視在家暴陰影下的弱勢婦女，讓婦女在兩性關係上免於恐懼與不安。1060209
(中央社)
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