寒流來襲 北市兩人命危送醫

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寒流來襲，根據台北市消防局統計，8日晚上6時至9日早上11時30分止，疾病救護案總計97人，其中兩人命危送醫。

中央氣象局表示，氣溫驟降，這波寒流有「寒潮爆發」特徵，全台氣溫驟降後，將一路冷到下週二，台北市多人送醫。

消防局說，有一名高齡長者使用電暖器保暖，因電暖器太靠近床舖及可燃物，造成長者雙腳遭燙傷送醫，乘坐的輪椅周遭毛毯衣服也燒得焦黑案例，十分危險。

消防局指出，建議民眾，家中有幼童、高齡長者及行動不便者，要特別注意此類電器產品的使用安全，切勿太靠近床鋪、可燃物、毛毯、衣服或是酒精、燃油等。

消防局說，如果遇到危險情形，請立即就醫。1060209

(中央社)