慈濟海外援助國際難民 發放飲食衣物

慈濟基金會志工近期前往塞爾維亞難民營進行關懷，發放衣物給難民，並在印尼實業家的協助下，採購食物和飲用水，讓難民吃飽穿暖。（慈濟基金會提供）中央社記者許秩維傳真 106年2月9日

慈濟基金會今天表示，基金會志工近期前往塞爾維亞難民營進行關懷，發放衣物給難民，並在印尼實業家的協助下，採購食物和飲用水，讓難民吃飽穿暖。

慈濟基金會表示，今年2月來自德國、義大利、奧地利、新加坡、馬來西亞，及鄰近的波士尼亞和當地志工，共7國21人，前往歐洲塞爾維亞難民營進行關懷與發放，看到難民穿著磨損的陋鞋走在雪地上，融雪後的泥濘讓難民營更加髒亂。

來到收容數國的歐普難民營後，慈濟基金會表示，這裡的流浪難民因為怕報到後被遣返，因此放棄有暖氣的難民集中營，但這裡的衛浴設備與熱水不足以應付龐大人數，難民們無法每日盥洗、洗衣，衣物在寒峭的天氣也無法晾乾。

慈濟證嚴法師在志工抵達當地後，定時與志工視訊連線，即時了解當地的勘查狀況，慈濟志工報告難民委員會預先提出的需求後，隨即帶著7600件貼身衣褲，前往邊境難民營進行發放，但難民的飲食與物資需求，對於人生地不熟的歐洲志工們，在採購管道與品質把關上也是一大考驗。

慈濟基金會表示，志工傳達訊息給花蓮本會後，基金會開始尋求協助，後來印尼實業家林逢生到台灣向證嚴法師拜年，而林逢生正好在塞爾維亞成立食品公司，且就在難民營附近，藉由此「善因緣」，林逢生在塞爾維亞的員工將一箱箱泡麵運到難民營，並協助採購食物和乾淨的飲用水。

慈濟基金會也表示，證嚴法師對於這個因緣非常感動，也感恩海外實業家「取之於當地、用之於當地」的精神，請志工串連這家公司與塞國難民委員會，讓難民能有固定慈善機構來幫助，證嚴法師也叮囑志工，要讓難民「吃的飽、穿的暖、身體衛生」，因此慈濟除了提供換洗貼身衣褲、食物飲水、洗烘衣設備，近期也將發放禦寒衣物。

慈濟基金會指出，近年龐大的難民潮，讓歐洲各國傷透腦筋，但慈濟志工不分種族、宗教、國家，跨越重重關卡，希望為這群受苦的難民重建有尊嚴的生活，讓他們在逃離烽火的顛沛流離時，感受到愛的力量，見到一線曙光。1060209

(中央社)