1台人澳洲非法打工 情節輕微已返國
澳洲日前在當地一座草莓園查獲非法打工，外交部今天表示，當中有1名台灣籍人士持觀光簽證打工，屬於非法，但情節輕微訊後請回，目前已返國。
外交部發言人王珮玲今天在例行新聞說明會上表示，此事經澳洲媒體報導後，駐布里斯本辦事處8日向澳大利亞相關方面查證，9日上午獲得澳洲邊境管理單位回應情況。
王珮玲說，該草莓場共有185名來自不同國家的打工人士，158人持打工簽證，是合法打工，當中66人是台灣籍人士。
27名持觀光簽證的非法打工人士中，1人為台灣籍人士，但她因持有回程機票，當地警方認為情節輕微，訊問候請回。她在8日晚間已自行搭機返國。
王珮玲說，澳大利亞相關方面向駐布里斯本辦事處表示，這次警方查處非法打工案件，我國籍人士並非主要關切目標。1060209
(中央社)
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