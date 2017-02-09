農委會指幼鵝染H5N6禽流感 驚傳其實是鴨
肆虐韓國、日本的H5N6禽流感病毒在台灣現蹤！農委會日前從花蓮1隻死亡幼鵝身上驗出H5N6禽流感。由於H5N6在禽隻間傳播速度快，且可傳染給人體，在對岸更曾出現過死亡病例，不可不慎。但現在有消息傳出，被發現幼體是鴨，而非鵝，農委會可能搞了烏龍。
《不能戳的秘密》導演李惠仁透過臉書指出，他養鵝朋友們一看便知不是鵝，是鴨子，這就是農委會官僚的作風，欺下瞞上，專業不能只是掛名牌。他批，「農委會竟搞不清楚鴨還是鵝？還是故意要指鹿為馬？」
養鵝協會表示，鵝的嘴型比較短圓，農委會提供的幼禽屍體照片中，嘴型比較扁長，而且幼鵝的身形比較圓，不像照片般長身，且腳的顏色也沒有那麼黃。農委會消息發布稱幼鵝感染H5N6禽流感，就怕造成民眾不必要的恐慌，進而影響消費者的消費意願，害民間養鵝業者滿腹苦水。
防檢局副局長施泰華表示，幼禽屍體感染的H5N6是法定傳染病，不能隨便移動屍體，就怕病毒散布，所以當初透過照片給幾位畜產專家進行判定，而專家認為是幼鵝。目前防疫政策是針對周遭禽場進行採驗，並封鎖花蓮地區的水禽，不得運往其他縣市屠宰，不論是鴨或鵝，都屬水禽，屍體確切種類對防疫政策沒有影響。
(中時)
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